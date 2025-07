Come la polizia ha liberato due bambini intrappolati in un’auto sotto il sole | aveva raggiunto i 47°C

In un caldo torrido di 47°C, la prontezza della polizia ha salvato due innocenti dai pericoli di un’auto intrappolata sotto il sole in Georgia. Le immagini delle bodycam catturano il momento emozionante del loro salvataggio, mentre si cercano risposte e giustizia. La vicenda, che vede coinvolto il padre dei bambini, J’quawn Dixon, mette in luce l’importanza della rapidità e del coraggio nelle situazioni di emergenza. Continua a leggere.

Due bambini sono stati tratti in salvo dalla polizia dopo essere rimasti chiusi in un’auto rovente a 47°C, davanti a un centro commerciale nello Stato USA della Georgia. Le immagini riprese dalle bodycam mostrano il momento del liberazione dei piccoli. Le autorità hanno arrestato un uomo, J’quawn Dixon: si tratterebbe del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

