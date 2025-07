FOTO – Calhanoglu reintegrato? Intanto, si allena con un ex Inter.

Calhanoglu, reintegrato e pronto a tornare in campo con l’Inter, si allena già con un ex compagno, dimostrando determinazione nonostante le settimane di mercato e incertezza. Mentre il Galatasaray si è tirato indietro, il turco si prepara alla nuova stagione ad Appiano Gentile, affrontando un’estate ricca di sfide e sorprese. Ora, la domanda è: quale sarà il suo ruolo nel prossimo campionato?

Calhanoglu, a meno di altri scenari e sorprese, dovrebbe rimanere all'Inter. Il Galatasaray si è tirato indietro e quindi il turco il prossimo 26 luglio sarà in ritiro ad Appiano Gentile. Intanto, si sta allenando con un ex compagno. SETTIMANE TOSTE – Calhanoglu protagonista fuori dal campo e sul mercato durante queste settimane. Il regista turco, che non gioca una partita dalla disfatta di Monaco del 31 maggio in finale di Champions League, si trova tuttora in vacanza dove si sta allenando per riprendersi dall'infortunio al polpaccio. Il numero 20, dopo settimane turbolente e voci insistenti di un suo trasferimento al Galatasaray, dovrebbe rimanere all'Inter.