Non è vero che Diogo Jota correva | parla il camionista testimone dell’incidente

Un nuovo testimone emerge nel tragico incidente che ha coinvolto Diogo Jota e suo fratello André Silva, sfidando le conclusioni ufficiali. Il camionista che ha filmato il rogo della Lamborghini rivela una versione dei fatti diversa da quella della Guardia Civil, sostenendo che i due non stavano correndo a velocità eccessiva. Questa testimonianza apre nuovi interrogativi sulla dinamica dell’incidente, lasciando spazio a ulteriori indagini e riflessioni.

Hanno trovato il camionista che ha filmato il rogo della Lamborghini nel quale sono morti Diogo Jota e suo fratello André Silva. E lui, come altri testimoni, contraddice la perizia della Guardia Civil secondo la quale “tutto fa pensare a una velocità eccessiva rispetto al limite”. “ La famiglia ha la mia parola che non stavano andando troppo veloce. Ho visto marca e colore dell’auto quando mi hanno superato. Guidavano con molta calma”, dice l’uomo. I due fratelli – ricorda Marca – stavano viaggiando verso Santander a bordo di una Lamborghini Huracán verde che è uscita di strada, finendo per bruciare sullo spartitraffico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - «Non è vero che Diogo Jota correva»: parla il camionista testimone dell’incidente

