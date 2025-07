Mondiali pallanuoto maschile 2025 il calendario del Settebello | partite e orari

I Mondiali di pallanuoto maschile 2025, che si terranno a Singapore dal 12 al 24 luglio come parte dei World Aquatics Championship, promettono emozioni intense per gli appassionati di acqua e sport. Con le 16 migliori squadre del mondo pronte a sfidarsi, l’Italia di Sandro Campagna punta in alto, forte del suo passato di medaglie e della voglia di scrivere una nuova pagina di storia. Scopri il calendario completo, partite e orari per seguire ogni momento di questa grande kermesse sportiva.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena, pronto a riprendere il cammino verso i Mondiali di Singapore. Dopo sei mesi di squalifica, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si prepara al primo raduno ufficiale, con i convocati che tracciano la marcia verso il grande appuntamento internazionale in programma a luglio.

La Nazionale giovanile è pronta a tuffarsi nell’avventura mondiale! Gli azzurrini sono atterrati a Zagabria, dove da sabato 14 a venerdì 21 giugno si disputano i Mondiali U20 di pallanuoto maschile L’Italia di coach Federico Mistrangelo è nel Girone B insie Vai su Facebook

