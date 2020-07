Brescia Spal 0-0 LIVE: tiro alto di Sabelli (Di domenica 19 luglio 2020) Allo Stadio Rigamonti, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Brescia e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Rigamonti”, Brescia e Spal si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Brescia Spal 0-0 MOVIOLA 34′ tiro alto di Sabelli – Il numero 2 prende l’iniziativa e prova a calciare dal limite, palla di poco alta. 23′ Conclusione centrale di Cerri – L’attaccante della Spal prova la conclusione, Joronen blocca senza problemi. 9′ Ritmi bassi – Il Brescia non forza il ritmo, la Spal non riesce a ... Leggi su calcionews24

nicolopasinetti : Dai non possiamo perdere anche contro la #spal, facciamo un po’ cagare #brescia #bresciaspal - vacanze4444 : RT @Gazzetta_it: Gol! Brescia - Spal 0-1, rete di Dabo B. (SPA) - LaVozdelCalcio : BRYAN DABO ADELANTA A LA SPAL! Brescia 0-1 SPAL - Gazzetta_it : Gol! Brescia - Spal 0-1, rete di Dabo B. (SPA) - BresciaOfficial : Al minuto 42 segna Dabo per la Spal. Parziale: Brescia 0 - Spal 1 #BresciaSpal #SerieATIM #ForzaBrescia ????? -