Coronavirus, le infezioni ‘invisibili’ sono stati la causa della rapida diffusione dell’epidemia: rischio seconda ondata (Di giovedì 16 luglio 2020) E’ necessario prestare attenzione alle infezioni ‘invisibili’ perché potrebbero aver contribuito alla rapida diffusione del Coronavirus e della pandemia che ne è conseguita. Inoltre potrebbero anche favorire una seconda ondata dell’epidemia, se le misure anti-Covid vengono rimosse troppo presto. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su ‘Nature‘, secondo cui fino all’87% dei casi a Wuhan, in Cina, tra gennaio e marzo 2020 potrebbe non essere stato rilevato. Risultati coerenti con i recenti studi sierologici negli stati Uniti e in Europa, commentano i ricercatori, secondo i quali proprio le infezioni non rilevate o non accertate – relative a pazienti ... Leggi su meteoweb.eu

