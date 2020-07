Fiorentina-Hellas Verona 1-1: Cutrone e Chiesa confezionano il pari, si rivede Castrovilli (Di domenica 12 luglio 2020) I peggiori Today Igor 5,5: Iachini lo sceglie al posto di Caceres ma non ripaga la fiducia facendosi trovare fuori posizione con il connazionale Dalbert sul gol di Faraoni. Impreciso anche in alcuni ... Leggi su firenzetoday

Fiorentina-Hellas Verona - le formazioni ufficiali Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina-Hellas Verona . Fischio d’inizio alle ore 19.30. Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ger.Pezzella, Igor; Lirola, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Sottil, Kouamè, Ribery. ...

Hellas Verona - i convocati di Juric per la sfida con la Fiorentina Ivan Juric , tecnico dell' Hellas Verona , ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida odierna contro la Fiorentina . Rientrano tra i convocati Eysseric e Zaccagni, ancora out Borini. Il tecnico degli scaligeri dovrà rinunciare ...

Fiorentina-Hellas Verona - i convocati di Juric : si rivedono Eysseric e Zaccagni - ancora out Borini Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, ha comunicato la lista dei convocati in vista del match contro la Fiorentina, in programma oggi alle 19:30. Si rivedono Eysseric e Zaccagni, ancora out Borini. Il tecnico degli scaligeri dovrà ...

