The Dark Pictures Anthology: Little Hope ha una data di uscita e arriverà giusto in tempo per Halloween (Di mercoledì 8 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa Bandai Namco annuncia che The Dark Pictures Anthology: Little Hope sarà disponibile dal 30 ottobre 2020. Provate momenti di puro terrore e paura nella modalità giocatore singolo oppure condividete l'esperienza con un amico online grazie alla modalità Storia Condivisa o con un massimo di 5 giocatori in Serata al Cinema.Bloccati da una nebbia misteriosa nella cittadina abbandonata di Little Hope, quattro studenti del college e il loro professore cercano disperatamente un modo per fuggire, mentre le visioni del cruento e sinistro passato della città li tormentano nell'ombra. Per riuscire a sopravvivere, dovranno svelare i misteri che si nascondono dietro le apparizioni oscure prima che le forze del male trascinino ... Leggi su eurogamer

