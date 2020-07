Scegliere l’integratore giusto: ecco una breve guida su come fare (Di martedì 7 luglio 2020) La salute del nostro organismo passa anche attraverso ciò che mangiamo. Seguire una dieta sana ed equilibrata è quindi il primo passo da compiere se si vogliono dimenticare alcune piccole problematiche, dalla stipsi ai dolori articolari. È importante però la scelta del prodotto migliore disponibile in commercio, anche perché non sono tutti uguali; altrettanto importante è anche seguire le indicazioni corrette e utilizzare in modo sensato i diversi integratori disponibili in commercio. Quale integratore Non tutti gli integratori sono uguali tra di loro. A partire dal fatto che solo le migliori marche di Integratori Alimentari offrono prodotti di alta qualità, con ingredienti che sono spesso di origine naturale, tratti da piante o da materie prime ecocompatibili o ottenute con l’agricoltura biologica, disponibili ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Scegliere l’integratore La svolta di Valsoia: al super con gli integratori Corriere della Sera