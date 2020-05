Iran, scossa di terremoto di magnitudo 5.1. Non ci sarebbero vittime (Di giovedì 7 maggio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ha colpito Teheran, in Iran, questa sera, 7 maggio. La scossa è stata sentita anche in alcune città delle province settentrionali di Mazandaran e Qom. Nella capitale Iraniana molte persone sono scese per strada. L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Damavand, a 58 km da Teheran, e secondo il centro sismologico nazionale Iraniano, è stato a 7 km di profondità. Non ci sarebbero al momento vittime nè grossi danni, secondo quanto riportano i media statali Iraniani. Molte persone a Teheran avrebbero preso l’auto e si sono messi in coda ai benzinai. Alle persone per strada sarebbe stato ricordato di osservare il distanziamento sociale. May 7, 2020 In copertina Twitter Leggi anche: terremoto, scossa di magnitudo 3.7 vicino Foggiaterremoto a Piacenza, nuova scossa di magnitudo ... Leggi su open.online Terremoto in Iran - scossa di magnitudo 5.1 a 50 km da Teheran

