Paura nella notte: 3 scosse di terremoto in meno di un'ora

Tre scosse di terremoto nella tarda notte hanno messo in allarme i cittadini di Pozzuoli e dintorni. Le scosse avvertite anche a Napoli, tutte a breve distanza l'una dall'altra, tutte avvertite distintamente dalla popolazione puteolana. Nessun danno a cose o persone, ma tanta Paura per i cittadini della zona, seppur abituati a convivere da anni su una enorme caldera come quella flegrea, che si estende con un raggio che va fino ai 15 chilometri di lunghezza arrivando da una parte fino alle colline dei Camaldoli e di Posillipo a Napoli e dall'altra fino alla zona di Pozzuoli e Quarto. La prima scossa di terremoto è stata registrata alle 4.16, con magnitudo 2.0: la bassa profondità, appena due chilometri, ha fatto sì che fosse avvertita da gran parte delle popolazioni di Pozzuoli, Quarto, finanche Bagnoli e tutta la zona occidentale di Napoli.

Terremoto - paura in Puglia : scossa nella notte nel Foggiano [MAPPE e DETTAGLI]

Quest’ultimo evento, tra i più forti negli ultimi sei mesi, avvertito anche nell’area occidentale di Napoli, nella zona di Agnano Pisciarelli e su tutto il territorio di Pozzuoli, soprattutto in zona ...

Tre le scosse avvertite da buona parte della popolazione sorpresa nel sonno: la prima, alle 4:16 di magnitudo 2.0; la seconda alle 4:41 di magnitudo 2.5 e la terza, la più intensa, alle 4:59 di magnit ...

