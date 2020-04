Coronavirus: Cesa, ‘serve unità ma c’è poca voglia collaborazione’ (Di giovedì 23 aprile 2020) Roma, 23 apr. (Adnkronos) – ‘Il vero segreto per poter uscire da questa delicatissima situazione è l’unità, c’è ancora troppa distanza, poco dialogo, poca voglia di collaborare”. Lo afferma il segretario dell’Udc Lorenzo Cesa.“In un momento particolarmente drammatico come questo -aggiunge- non bisognerebbe dare importanza a quale partito si appartiene, la priorità è la salute del Paese che sia medica che sia economica, dobbiamo remare tutti in unica direzione, ci sarà tempo per tornare a dividersi e difendere le proprie idee. Ora però bisogna essere uniti, così come sono uniti gli italiani, da Nord a Sud, con un unico obbiettivo: tornare a vivere”. L'articolo Coronavirus: Cesa, ‘serve unità ma c’è poca voglia collaborazione’ sembra essere il primo ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - l’epidemiologo Lopalco : “In Puglia la curva del contagio è in discesa”

Lo afferma il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa. "In un momento particolarmente drammatico come questo -aggiunge- non bisognerebbe dare importanza a quale partito si appartiene, la priorità è la salute

A Trichiana la presenza di un focolaio di Covid-19: su 61 ospiti 38 sono positivi, mentre sono 18 gli operatori contagiati Paola Dall'Anese / borgo valbelluna È allarme nelle case di riposo di Borgo

