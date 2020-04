Sandra Zampa | Gli anziani non resteranno a casa fino a Natale

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il problema della ‘Fase 2’ riguarda glima anche “tante fasce vulnerabili: diabete, ipertensione, immunodepressione, obesità sono cause di mortalità associate al Covid-19. Questo non significa che pensiamo di segregare tutte queste persone ina tempo indeterminato”. Queste le dichiarazioni di, sottosegretario alla Salute, dopo le parole di Ursula Von der Leyen secondo la quale glipotrebbero dover restare a.“Noi pensiamo esattamente l’opposto - premette - Siamo ben consapevoli che una persona anziana ha bisogno di uscire, di camminare, di respirare a pieni polmoni. Dopo 40 giorni di fermo ne va del tono muscolare, dell’umore, della salute generale”. Il rischio è “molto serio perchè il Covid-19 è un virus crudele”, ecco perchè la ...

Questo non significa che pensiamo di segregare tutte queste persone in casa a tempo indeterminato”. Queste le dichiarazioni di Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, dopo le parole di Ursula Von ...D’altra parte l’idea della ministra era contenuta in una lettera inviata al Comitato tecnico scientifico a firma, oltre che Bonetti, della sottosegretaria alla Salute con delega alla medicina per ...