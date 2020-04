Terremoto oggi 16 aprile 2020: magnitudo 3.9 e 4.4 ore 11:42 (Di giovedì 16 aprile 2020) Forte scossa di Terremoto oggi, giovedì 16 aprile 2020, di magnitudo compresa tra 3.9 e 4.4. Il sisma è stato avvertito alle ore 11:42 e dalle prime informazioni riportate dal canale Twitter @INGVterremoti sembrerebbe che l’epicentro sia Piacenza. Come evidenziato sul social network di microblogging la scossa di oggi è stata avvertita in varie zone del Nord Italia tra cui anche Genova e Milano. Nelle ultime ore sono stati diversi i terremoti che hanno colpito l’Italia. Nella giornata di ieri, 15 aprile, una scossa è stata avvertita anche ad Avellino. L’INGV ha confermato il Terremoto con una magnitudo di 3.3 della scala Richter. Sempre a Piacenza, invece, ieri sera un’altra scossa di magnitudo 3.5. STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.9 e 4.4 ore 11:42 IT del 16-04-2020, prov/zona Piacenza #INGV 24272751 ... Leggi su italiasera Terremoto oggi Piacenza : forte scossa - magnitudo - epicentro - ultime news

