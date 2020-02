Sanremo 2020, scaletta della terza serata con i duetti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Il 70° Festival di Sanremo va in onda dal 4 all'8 febbraio 2020 su Rai 1 con la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. 24 i Big in gara, 8 le Nuove Proposte uscite da Sanremo Giovani, Tiziano Ferro e Fiorello ospiti fissi e 10 co-conduttrici al fianco di Amadeus nel corso delle 5 serate.Ogni serata si aprirà alle 20.30 circa con il PrimaFestival, ormai appuntamento consolidato: conducono Ema Stockolma con Gigi e Ross dalla glass box davanti all'Ariston.Al termine della serata parte, SOLO su RaiPlay, L'Altro Festival, condotto da Nicola Savino: nel cast Myss Keta (che arriva a Sanremo dopo l'esperienza a Propaganda Live e racconterà il Festival sui social Rai), i Gemelli di Guidonia - direttamente da Viva RaiPlay! - il comico Valerio Lundini visto in Battute, l'esperto di Festival Eddy Anselmi. Il programma va in onda live dal Palafiori con la regia di Piergiorgio Camilli. ... blogo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : #Sanremo2020 'Voi donne non dovete avere paura. Non avete nessuna colpa. Mia madre si è suicidata dandosi fuoco pe… -