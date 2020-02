Sanremo 2020 diretta, continua la gara con la frizzantezza dei Pinguini Tattici Nucleari (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il 5 febbraio è il giorno della seconda serata Sanremo 2020. Dopo il grande successo dell’esordio, con il 52,2% di share, confermarsi sarà sempre molto complesso. Amadeus, che stasera è accompagnato dalle due giornaliste del Tg1 Laura Chimenti e Emma d’Aquino, proverà a bissare il successo grazie ai cantanti in gara e ai super ospiti della serata. LEGGI ANCHE > Prima serata Sanremo 2020, classifica clamorosa con Le Vibrazioni in testa Seconda serata Sanremo 2020, la diretta Ore 22:49 – Tocca alla band più indie di Sanremo 2020, ora è il turno dei Pinguini Tattici Nucleari. Ore 22:47 – Sabrina Salerno e Amadeus scherzano sulle loro foto negli anni ‘80. Li raggiunge anche Fiorello per annunciare i prossimi artisti in gara. Ore 22:40 – Arriva Levante e continua la gara dei campioni. Ore 22:38 – Sabrina Salerno viene annunciata da Amadues ed ... giornalettismo

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -