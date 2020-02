Migranti, la Open Arms con a bordo 363 persone potrà sbarcare a Pozzallo (Di domenica 2 febbraio 2020) Open Arms potrà sbarcare a Pozzallo con a bordo 363 persone Il Ministero dell’Interno ha assegnato oggi, domenica 2 febbraio, il porto di Pozzallo ad Open Arms, la nave della Ong spagnola che ha a bordo 363 Migranti salvati in 5 interventi di soccorso nei giorni scorsi al largo della Libia. Il via libera per lo sbarco delle persone è arrivato dopo l’attivazione del meccanismo europeo di ripartizione dei Migranti, come previsto dal preaccordo di Malta. Lo sbarco dei Migranti è previsto entro le 8.30 di lunedì mattina. Il commento di Salvini Non si è fatto attendere il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, che su Facebook ha scritto: “Altri 400 presunti profughi a Pozzallo”. E posta un video in diretta dal porto siciliano. Nuova richiesta di processo Ieri, 1 febbraio, Matteo Salvini aveva annunciato: “Mi è arrivata un’altra richiesta di processo ... tpi

