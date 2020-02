LIVE Conegliano-Scandicci 25-15 8-5, Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: venete in vantaggio nel secondo set (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-11 HILLLLL SFONDA IL MURO AVVERSARIO!!!!! 13-11 Ottima fast di Stevanovic! 13-10 Conegliano difende e poi attacco bellissimo con finta di fast di Folie ed Hill tira praticamente senza muro. 12-10 Bomba di Egonu da posto quattro all’incrocio delle righe! 11-10 Malinov trova alla grande Stevanovic mettendo a segno una bellissima fast. 11-9 MUROOOOOOO WOLOSZ!!!!! Buona difesa di Scandicci ma sul contrattacco le mani della palleggiatrice invadono bene la rete. 10-9 Primo errore per Paola Egonu che prova una diagonale troppo stretta anche per lei. 10-8 Brutto errore di Hill che tira una pipe DIRETTAmente out. 10-7 Primo tempo di De Kruijf!!!! Che intesa con Wolosz! 9-7 In rete il servizio di Hill. 9-6 EGONUUUUUUUUUUU!!!!! Dalla seconda linea tira un siluro imprendibile!!!! 8-6 Brava questa volta Stysiak che passa tra le mani del ... oasport

