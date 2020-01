Ginnastica ritmica, orari e programma Serie A Fabriano 2020: calendario, tv e streaming (Di venerdì 31 gennaio 2020) La prima tappa della Serie A 2020 di Ginnastica ritmica si disputerà sabato 1° febbraio, sarà la città di Fabriano (in provincia di Ancona) a ospitare il massimo campionato italiano a squadre. Le varie società scenderanno in pedana con alcune individualiste che si cimenteranno sui vari attrezzi (uno per ciascuna), la somma dei punteggi definirà la classifica generale. Si riparte in casa delle Campionesse d’Italia, proprio Fabriano sarà ancora una volta la formazione da battere: Milena Baldassarri e compagne non sembrano avere rivali, forse soltanto l’Udinese di Alexandra Agiurgiuculese potrebbe provare a battagliare. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari della prima tappa della Serie A 2020 di Ginnastica ritmica che andrà in scena sabato 1° febbraio a Fabriano. Non sono previste dirette tv e/o streaming. calendario PRIMA TAPPA ... oasport

cafifal : RT @OA_Sport: Ginnastica ritmica, inizia la Serie A 2020: Fabriano squadra da battere, duello tra Agiurgiuculese e Baldassarri https://t.co… - nnorthstardust : sofia che balla con la ginnastica ritmica e geordie che si mette a guardarla mi ha rimandata a dm11 con sofia che… - LauraBini11 : #DonMatteo12 Oh finalmente vediamo Sofia fare ginnastica ritmica,allora se ne sono ricordati!!!!!!!!!!?????????????????? A… -