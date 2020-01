Orrore in casa: nella canna fumaria trovano un ragazzino morto (Di lunedì 20 gennaio 2020) Harley Dilly, 14 anni, è stato ritrovato dopo che era scomparso il 20 dicembre scorso. Era incastrato dentro un camino di una casa vuota. Finiscono le speranze dei genitori di ritrovarlo vivo. Lo stavano cercando dal giorno in cui non aveva più fatto rientro in casa, era il 20 dicembre scorso, l’incredibile e drammatica scoperta … L'articolo Orrore in casa: nella canna fumaria trovano un ragazzino morto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zanello82 : RT @LaVainar: 'La casa delle finestre che ridono' (1976) di Pupi Avati è l'orrore di un pittore folle e delle sorelle ancora più folli, è l… - hrhmaxmartian : RT @LaVainar: 'La casa delle finestre che ridono' (1976) di Pupi Avati è l'orrore di un pittore folle e delle sorelle ancora più folli, è l… - _DAGOSPIA_ : ROMA, UNA DONNA PARTORISCE IN CASA E AMMAZZA DI BOTTE LA FIGLIA APPENA NATA: 'E' CADUTA' -