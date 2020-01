La notte di Joe Bastianich a un festival punk in un centro sociale romano (Di domenica 19 gennaio 2020) Una nottata che è diventata già una piccola leggenda metropolitana nell'underground romano. Ieri Joe Bastianich, cappello bianco da cow boy in testa e occhialini rosa, ha partecipato da solo tra il pubblico a un festival punk hardcore in un centro sociale romano. Tra scene surreali, cori e selfie l'ex giudice di Master Chef ha ascoltato il concerto. Leggi la notizia su fanpage

guclunecmi2 : RT @ViselliTania: @45acpjoe @AndreaFrey83 ??Non c è più, Joe, ci ha lasciato a mezzanotte, la notte prima della Pasqua 2018. Con noi dal 200… - 45acpjoe : RT @ViselliTania: @45acpjoe @AndreaFrey83 ??Non c è più, Joe, ci ha lasciato a mezzanotte, la notte prima della Pasqua 2018. Con noi dal 200… - ViselliTania : @45acpjoe @AndreaFrey83 ??Non c è più, Joe, ci ha lasciato a mezzanotte, la notte prima della Pasqua 2018. Con noi d… -