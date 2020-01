Capotreno aggredito a Como, il racconto: “Nessuno è intervenuto” (Di domenica 19 gennaio 2020) Capotreno aggredito a Como, il racconto dei colleghi: “E’ sotto choc ma anche scioccata dall’indifferenza dei presenti”. Novità sulle indagini intanto. Dieci giorni di prognosi, con tanto di utilizzo del collare. E’ questo il referto medico per la Capotreno aggredita ieri a Como, su un treno che viaggiava in direzione Milano. La donna, una 25enne, … L'articolo Capotreno aggredito a Como, il racconto: “Nessuno è intervenuto” proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

MinaUritu : @Ale38315122 @vadovevado A Monza era italiano quello che ha aggredito la capotreno! Manco questo lo sai? Si è parlato anche in TV! - neri_serneri : A #Salvini non importa un cazzo del capotreno ITALIANO non essendo stato aggredito da un #migrante. Sul suo profilo… - stefanol2006 : @LaSkilly Chi ha aggredito il capotreno? -