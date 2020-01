Slittino: a Lillehammer bene Nina Zoeggeler in Nations Cup. Avanti anche Oberhofer e Felderer (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si è spostata in Norvegia la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale. Ad aprire il week-end, come di consueto, la Nations Cup che qualifica alle gare. Tre gli azzurri che hanno agguantato il pass. Tra le donne molto bene Nina Zoeggeler, quinta, Avanti anche Marion Oberhofer, mentre Verena Hofer non ha terminato la manche. Al maschile bene Leon Felderer, 18esimo, mentre eliminato Lukas Gufler. Ordine d’arrivo singolo femminile Nations Cup Cdm Lillehammer (Nor): 1. Zirne, Ulla LAT 47.775 2. Arndt, Brittney USA +0.226 3. Stramaturaru, Raluca ROU +0.315 5. Zoeggeler, Nina ITA +0.398 10. Oberhofer, Marion ITA +0.537 Hofer, Verena ITA non ha terminato la manche Ordine d’arrivo singolo maschile Nations Cup Cdm Lillehammer (Nor): 1. Bley, Sebastian GER 49.369 2. Ninis, Jozef SVK +0.059 3. Fedorov, Stepan RUS +0.090 18. Felderer, Leon ITA +0.724 21. Gufler, Lukas ITA ... Leggi la notizia su oasport

