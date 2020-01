Inter, Conte avrà finito i piagnistei? Adesso non può proprio lamentarsi… (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dalle parti di Milano avrebbero visto Conte saltellare felice per casa tra caviale e champagne. Sarà vero? Difficile saperlo, non impossibile immaginarlo. L’Inter è in lotta su tre fronti, i tifosi sognano e la società… ha capito. Ha capito che può osare, ha capito il suo allenatore. Lo ha capito nel senso che lo ha compreso. E lo vuole ‘acContentare‘. Ha denunciato più volte la ‘coperta corta’, il tecnico nerazzurro, ma anche la mancanza di esperienza in certi frangenti. proprio quelli in cui la sua squadra è sembrata più fragile, vale a dire nei secondi tempi di Barcellona e Dortmund. Lì, pubblicamente, le uscite che fecero parlare per giorni. Conte vuole garanzie, vuole rinforzi. L’Inter non batte ciglio, anzi. Motivo? Forse in realtà è d’accordo con lui. E l’asseconda. Nazionale di Lega Serie A, 29 anni fa l’ultima volta: ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DiMarzio : L’@Inter su #Moses (pupillo di #Conte al @ChelseaFC) come esterno, se non si chiude con #Spinazzola. @SkySport #calciomercato - DiMarzio : '#Conte mi sta aiutando molto nella fase tattica, ma non solo...' #Inter, le parole di #Barella sul proprio inizio… - carlolaudisa : Arriva domani a Milano Ashley #Young. Al #ManchesterUnited 1,5 mln e #Conte ha l’esterno che cercava. #Inter revolution -