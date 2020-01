Giancarlo Giorgetti a Otto e mezzo, ride in faccia a Zingaretti: "Cosa sarebbe se il Pd perde in Emilia" (Di mercoledì 15 gennaio 2020) L'Emilia Romagna come spartiacque della storia politica italiana. E Giancarlo Giorgetti sente odore di impresa. Ospite di Otto e mezzo a La7, il numero due della Lega scherza con Lilli Gruber: "Un segretario del Pd che perde l'Emilia-Romagna è come l'allenatore della Juventus che retrocede in B". Le Leggi la notizia su liberoquotidiano

