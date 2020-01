Azzolina: non ho copiato e non era nemmeno una tesina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La nuova titolare della Pubblica istruzione ribatte su Facebook alle contestazioni: «Era solo la relazione conclusiva di un tirocinio in classe» Leggi la notizia su ilsole24ore

fattoquotidiano : IN TUTTO 300 PAROLE Le analisi dei software antiplagio sul lavoro contestato: cinque brani non citati nell’introduz… - matteorenzi : Non so se la Ministra Azzolina abbia copiato la tesi. Ma la #DoppiaMorale dei 5Stelle e del Fatto che per molto men… - matteosalvinimi : Fare peggio di Fioramonti, quello di tassa sulle merendine e crocifissi vietati, sembrava impossibile. E invece Azz… -