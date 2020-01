Sci alpino oggi in tv, orario Slalom Madonna di Campiglio 2019: startlist, pettorali e programma (Di mercoledì 8 gennaio 2020) oggi, mercoledì 8 gennaio (prima manche alle 17.45 e seconda manche alle 20.45), Madonna di Campiglio si appresta ad essere teatro del tradizione Slalom speciale valido per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La 3.Tre, sotto la luce dei riflettori, ci regalerà il consueto grandissimo spettacolo, su un pendio unico al mondo, nel quale vincono solamente i migliori. Ai piedi del “Canalone Miramonti” apprestiamoci a vivere la grande sfida tra il norvegese Henrik Kristoffersen e il francese Alexis Pinturault. Entrambi vorranno riscattarsi dal passo falso a Zagabria e le esigenze di classifica impongono un cambio di marcia importante. C’è grande entusiasmo in casa Italia: il fantastico podio di Alex Vinatzer sulle nevi croate ha dato fiducia a tutto il clan azzurro, anche perché accompagnato da un riscontro di squadra confortante. Non sarà però solo il 20enne ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : VINATZER SPETTACOLARE A ZAGABRIA! PRIMO PODIO IN CARRIERA NELLO SLALOM! APPLAUSI ???????? ?? - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Live Slalom Madonna di Campiglio 2020: orario d’inizio tv streaming pettorali di partenza -… - flamminiog : RT @OA_Sport: Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza -