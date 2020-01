Scherma, Coppa del Mondo 2020: spada, tappe decisive in ottica Tokyo 2020 tra L’Havana e Heidenheim (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si riparte con Tokyo un po’ più vicina, non fosse altro perché il 2020 è finalmente arrivato. Poco meno di 200 giorni alle attesissime Olimpiadi giapponesi e inevitabilmente sale l’adrenalina in ottica qualificazione per le varie armi azzurre. Attualmente, tutte le squadre volerebbero in oriente, ma proprio spadiste e spadisti, argomento di questo articolo, devono mantenere alta, altissima la tensione, classifiche alla mano a cominciare dalle imminenti gare di Coppa del Mondo ad Heidenheim e L’Havana. Il weekend in arrivo sarà di quelli speciali (e anche un po’ folli, sinceramente, era proprio necessario?) visto che in pedana scenderanno tutte e sei le armi previste nelle competizioni FIE, uomini e donne compresi. Come da tradizione, la gara di Heidenheim, in Germania, nella spada maschile comincerà un giorno prima rispetto al consueto (quindi giovedì), mentre le ... Leggi la notizia su oasport

