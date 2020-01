Infortunio Dalbert: problema muscolare per il brasiliano (Di lunedì 6 gennaio 2020) Infortunio Dalbert: il calciatore della Fiorentina è uscito a dieci minuti dalla fine per un problema muscolare ai flessori A fine partita il tecnico viola Iachini ha dovuto sostituire Dalbert per un problema muscolare avvertito durante un contropiede della Fiorentina. Il terzino viola si è fatto male calciando e chiedendo immediatamente il cambio. Al posto di Dalbert è entrato Lorenzo Venuti. Nei prossimi giorni l’ex Inter effettuerà esami specifici per valutare l’entità dell’Infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Infortunio Dalbert Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Infortunio Dalbert