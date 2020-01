Mariah Carey vittima degli hacker, sul suo Twitter insulti e messaggi razzisti - (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Francesca Galici Mariah Carey colpita dagli hacker a San Silvestro: in poche ore la sua bacheca di Twitter si è riempita di messaggi razzisti e di insulti, alcuni dei quali rivolti a Eminem e alle sue presunte dimensioni intime Un fine d'anno alternativo e atipico per Mariah Carey, che a poche ore dallo scoccare del 2020 ha visto hackerato il suo profilo Twitter, seguito da oltre 21 milioni di follower. Non è la prima volta che accade un fatto simile a un personaggio noto, l'ultima vittima era stata Jack Dorsey, fondatore del social dell'uccellino azzurro. Era pomeriggio negli Stati Uniti orientali quando sono iniziati a comparire i primi tweet anomali sul profilo della regina delle canzoni natalizie. Gli utenti del social si sono immediatamente resi conto che stava accadendo qualcosa di sospetto e che probabilmente l'account della famosa cantate era stato manomesso. Tanti i ... Leggi la notizia su ilgiornale

njhusmenjall : RT @towardshar: L'account di Mariah Carey hackerato COMINCIAMO COL BOTTO CHE IL TRASH SIA SEMPRE CON NOI - Raguthi : RT @Iperborea_: Il 2020 inizia con l'account di Mariah Carey hackerato e direi che ci sono già tutti i presupposti per un anno super all'in… - __Dashuri__ : Comunque il 2020 che inizia con Bergoglio che schiaffeggia la mano di una fedele e Mariah Carey hackerata che twitt… -