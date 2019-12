Il Fatto: l’anno terribilis di Autostrade si chiude con un altro crollo (a Benetton 3 in pagella) (Di martedì 31 dicembre 2019) L’anno non si chiude decisamente bene per Aspi. Ieri, dal soffitto della galleria Bertè, sulla A26 ligure, si sono staccati degli enormi blocchi di cemento che sono caduti sulla corsia centrale. Solo per un caso non ci sono stati feriti né vittime. Il concessionario, anche in questo caso, è Aspi, appunto. Il Fatto Quotidiano scrive che, dopo il crollo del Ponte Morandi e quello del viadotto Madonna del Monte sulla A6, l’episodio “alimenta la psicosi sicurezza sulle Autostrade liguri”. Autostrade, nel comunicato emesso dopo l’incidente, ha parlato di “distacco di una ondulina e di parti dell’intonaco a cui era collegata. Le cause sono in corso di accertamento”. Il Fatto, però, che la galleria sia a pochi chilometri (sei) dal viadotto Fado, che insieme al Pecetti era stato chiuso e poi riaperto in parte su ordine della magistratura per il degrado evidente, ... Leggi la notizia su ilnapolista

