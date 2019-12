“Una morte assurda per l’attore”, muore a 40 anni per aver consumato carne di maiale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Morto Sebastian Ferrat, all’anagrafe Roberto Gonzalez Lopez, aveva 41 anni. È deceduto dopo aver contratto una forma di cisticercosi suina, un’infezione batterica letale a seguito dell’ingestione di carne di maiale conservata male e in stato di decomposizione, secondo quanto riferiscono i media locali. Lo scorso ottobre erano iniziati tutti gli esami e le conseguenti cure, ma dopo soli due mesi di ricovero non è stato possibile salvarlo. I funerali di Sebastian Ferrat avverranno il giorno di Capodanno, il 31 dicembre 2019, a Mexicali, sua città natale, in Baja California, Mexico. Qui, Ferrat era ricoverato in ospedale e per decisione della famiglia da giorni non riceveva visite di né di amici né di conoscenti, secondo le fonti locali. (Continua…) Il silenzio stampa attorno al ricovero del noto attore sudamericano e al successivo pronto intervento sulle sue ... Leggi la notizia su howtodofor

