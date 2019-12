LIVE Biathlon, 7.5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: vince Eckhoff, Wierer 22^, Vittozzi 15^ (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26 I piazzamenti delle italiane: Lisa Vittozzi 15esima a 1:06.04, Dorothea Wierer 22esima a 1:19.5, Federica Sanfilippo 68esima a 2:30.9, Nicole Gontier 82esima a 3:11.6. Solo Wierer e Vittozzi qualificate all’inseguimento. 15.25 La norvegese Eckhoff ha vinto la sprint femminile di Le Grand Bornand col tempo di 20:27.0, la nordica si è imposta nonostante un errore al poligono e ha preceduto la francese Braisaz (a 6.2) e la ceca Davidova (a 20.5) che non hanno commesso errori al pari della russa Mironova (a 22.5). Seconda vittoria consecutiva per Eckhoff, si è difesa anche l’altra norvegese Tandrevold (sesta a 31.7): le due avversarie di Dorothea Wierer sono state impeccabili mentre l’azzurra è sprofondata. La leader della classifica generale ha chiuso al 22esimo posto a 1:19.5 a causa di due errori in piedi, un ...

Leggi la notizia su oasport

