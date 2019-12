Mentana a Verissimo da Silvia Toffanin si commuove ricordando Alberto Sposini “Mi fa male

Leggi la notizia su baritalianews

(Di domenica 15 dicembre 2019) Enricoè stato ospite adidove ha parlato dei suoi sentimenti, del suo lavoro e del suo caro amico, Lamberto. Il conduttore e direttore del tg di La7 è stato nella squadra di Mediaset per tantissimo tempo con ruoli di primissimo piano, poi ha deciso di provare una nuova avventura su La7.ha iniziato l’intervista chiedendo quali fossero le origini del famoso giornalista. Enriconon si è sottratto e ha raccontato di sua madre con estremo garbo e dolcezza: “Mia mamma, a causa delle persecuzioni contro gli ebrei, è stata nascosta con la sua famiglia per due anni in un granaio in montagna, ma ci ha preservato non raccontandoci nulla di quello che le era successo. Tutto questo, però, l’ha resa una donna di grande bontà e il suo ricordo è ancora struggente”. Poi ha parlato dei suoi figli, tra il primo e l’ultimo ...

