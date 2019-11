Maltempo Piemonte | la situazione “resta critica | ci aspettiamo ancora allagamenti e frane”

Maltempo - dispersa una donna in Piemonte - acqua alta a Venezia : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia: allerta rossa in Piemonte, Calabria e Liguria. Un'auto con a bordo tre persone è finita nel fiume Bormida, in provincia di Alessandria: i...

Allerta Meteo - scuole chiuse per Maltempo Lunedì 25 Novembre : dal Piemonte alla Calabria - ecco l’ELENCO dei Comuni : Allerta Meteo – A causa del maltempo che imperversa su gran parte d’Italia, domani, Lunedì 25 Novembre le scuole rimarranno chiuse in molti Comuni del Paese. La scelta è a discrezione dei Sindaci in base al livello di Allertamento diramato dalla protezione civile e delle condizioni del territorio dopo i fenomeni estremi delle ultime ore. In queste ore, migliaia di Sindaci dal Piemonte alla Calabria, stanno valutando il da farsi. Nel ...

Maltempo - allerta rossa in Piemonte e Liguria. A Venezia l'alta marea a 130 cm : Un'altra domenica di nubifragi. La situazione è critica nel Savonese dove è esondato un rio e si contano 150 sfollati e 600 persone isolate. Arriva la piena del fiume a Torino: allagati i Murazzi, annullata la maratona. Rischio valanghe in Val d'Aosta. Temporali anche al Sud

Maltempo Piemonte : peggiora la situazione dei fiumi Chisola e Po : “Dal pomeriggio di ieri stiamo monitorando minuto per minuto l’evoluzione del Maltempo. In questo momento, a causa del perdurare delle piogge, è in peggioramento la situazione dei fiumi Chisola e Po. Invito per queste ragioni i cittadini di Barauda, Tetti Rolle, Tetti Piatti e Tagliaferro a evitare l’accesso agli scantinati e ai piani interrati“: è l’appello di Paolo Montagna, sindaco di Moncalieri, Comune alle ...

Maltempo Piemonte : in transito la piena del Tanaro ad Asti : Ad Asti la piena del fiume Tanaro sta transitando dentro i margini previsti: lo ha confermato il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, secondo cui stanno proseguendo i monitoraggi durati tutta la notte. “Il picco di piena è previsto non superi i 5 metri di altezza dalla colonnina di rilevamento cittadina,” ha spiegato il presidente della Provincia Paolo Lanfranco. Il primo cittadino ha invitato la popolazione a limitare gli spostamenti e ...

Maltempo - la situazione viabilità : limitazioni sulle strade in Liguria - Piemonte e Lombardia : Prosegue l’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando il Nord Ovest dell’Italia. Le forti piogge, l’innalzamento dei corsi d’acqua e il rischio valanghe hanno reso necessaria la chiusura di alcune strade statali in Liguria, Lombardia e Piemonte. Il personale Anas (Gruppo FS Italiane) è presente su tutta la rete di competenza per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena ...

Maltempo - allerta rossa in Piemonte e Liguria - Ferrero ferma a Alba Meteo : Un’altra domenica difficile in molte parti d’Italia. Quella appena passata è stata una notte di nubifragi nel Savonese e nell’Alessandrino. Timori per l’acqua alta a Venezia

Maltempo in Italia - allagamenti e danni in Piemonte e Calabria : le foto degli utenti : Nelle due regioni è allerta rossa a causa dei forti temporali. Nell'Alessandrino sono esondati il torrente Belbo e Bergamasco, evacuate circa 200 persone. Auto quasi totalmente sommerse dall'acqua a Reggio Calabria. Inviate foto e video a news@sky.it

