Tv | Zingaretti con Serracchiani | ‘mai più dem in talk che incitano odio’

Zingaretti il 10 novembre in Usa - incontrerà Bill Clinton e Nancy Pelosi : Zingaretti vola in Usa. Dal 10 al 13 novembre il segretario Partito Democratico, Nicola Zingaretti sarà negli Stati Uniti per una serie di incontri. In programma un confronto con Bill Clinton, ex presidente degli Stati Uniti, con la presidente del Congresso Nancy Pelosi e una visita alla Casa Bianca.L’incontro con Clinton è previsto alla Clinton Foundation a New York. A seguire il segretario dem parteciperà ...

Giannini : con immobilismo - Raggi e Zingaretti corresponsabili decessi area Rocca Cencia : Roma – “Gli studi effettuati dalla nostra Regione circa un’aspettativa di vita di tre anni al di sotto della media per via dell’inquinamento prodotto dall’impianto di smaltimento rifiuti nella zona di Rocca Cencia nel VI municipio, dimostra, ancora una volta l’inadeguatezza della sindaca Raggi e l’approssimazione con cui, fino a oggi, si è approcciato al tema il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. ...

Pensioni - Zingaretti : 'Via Quota 100? No furia iconoclasta' : Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti ha illustrato ieri sera in tv le ragioni per la quali il governo e la maggioranza confermeranno con la legge di Bilancio 2020 la prosecuzione delle Pensioni anticipate con la Quota 100 che in queste ore continua ad animare il dibattito politico, economico e sindacale. Eliminare, a meno di un anno dall’entrata in vigore, le Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di contributi “non avrebbe ...

Renzi : “Io come Jessica Rabbit - non sono cattivo ma mi dipingono così”. E su ex Ilva : “Conte abbia il sostegno di tutti - da Salvini a Zingaretti” : “Se vince il centrodestra in Emilia Romagna, io faccio cadere il governo Conte Due? Ma de che? Io sono come Jessica Rabbit. Non sono cattivo, è che mi dipingono così“. sono le parole del senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Non stop news”, su Rtl 102.5. E sottolinea: “Parliamoci chiaro: ma a chi interessa cosa accadrà il giorno dopo le elezioni in Calabria, Emilia Romagna e in Toscana? Vorrei fare un ...

Conte e Zingaretti insieme valgono di meno di Salvini (secondo i sondaggi) : Chi vincerebbe se si andasse a votare domani per le politiche in Italia? Nessun dubbio. Il centrodestra avrebbe la maggioranza

Manovra - Zingaretti : “Polemiche di Renzi operazione di basso livello. Fiber? Salvini accusa Conte di atto che ha fatto lui” : “Giusto che tutti portino il contributo in un’alleanza, il problema è se porti idee per costruire provvedimenti o per logorare e criticare. Aprire una polemica su una Manovra sottoscritta da tutti è un’operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno”. Nicola Zingaretti evoca esplicitamente Matteo Renzi e le polemiche provenienti da Italia Viva sulla legge di Bilancio. “Combatto anche per Renzi, se pensa che ...

Nicola Zingaretti a DiMartedì - bordate contro Matteo Renzi : "Operazione di basso livello" : bordate in tv da Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi. Il segretario del Pd, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, mette nel mirino il leader di Italia Viva per le dure critiche che ha mosso contro la manovra: "Giusto che tutti portino il contributo in un'alleanza, il problema è se porti id

Governo : Zingaretti - ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da lui’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – “Quella riunione del Cdm la presiedeva Salvini, o sbaglio? L’accusa di conflitto d’interessi viene da Salvini, mi diverte che accusa un altro di un atto che ha compiuto lui. Sono proprio quelle furbizie di cui faremo volentieri a meno. Poteva dirlo allora”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì su La7. L'articolo Governo: Zingaretti, ‘Salvini accusa Conte di atto fatto da ...

Pensioni : Zingaretti - ‘via quota 100? no furia iconoclasta’ : Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Togliere quota 100? “Non avrebbe dato i risultati sperati e poi io sono contrario, rispetto a questa operazione che dura un altro anno e mezzo, ogni volta che arriva un governo alla furia iconoclasta di distruggere tutto quello che c’era prima”. Lo dice Nicola Zingaretti a Di Martedì. L'articolo Pensioni: Zingaretti, ‘via quota 100? no furia iconoclasta’ sembra essere il primo ...

Manovra - Zingaretti contro Renzi : “La sua è un’operazione di basso livello - italiani giudicheranno” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non risparmia critiche a Matteo Renzi dopo le polemiche sollevate da quest'ultimo sulla Manovra: "Aprire una polemica su una legge di Bilancio per indicare che uno sarebbe il partito delle tasse e l'altro è contro le tasse è una operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno alle urne".Continua a leggere

Bellanova gela Zingaretti - rissa continua Iv-Pd : Non c’è tregua tra il Partito Democratico e Italia Viva. Dem e renziani se li danno di santa ragione sin dal primo giorno della nascita della creatura di Matteo Renzi. Ogni pretesto è buono per sferrare un colpo basso all’avversario. L’ultimo attacco arriva da Teresa Bellanova all’indirizzo di Nicola Zingaretti. Il ministro delle Politiche agricole non ha apprezzato le parole del segretario Pd, sulla minaccia di staccare la spina al governo ...

Ilva - Nicola Zingaretti apre all'immunità : nel governo è tutti contro tutti : Scontro totale sull'Ilva dopo la decisione di ArcelorMittal di lasciare l'impianto siderurgico. In questo contesto, nelle ultime ore, filtrano voci su una controcordata che sarebbe guidata da Sajjan Jindal che aveva già presentato un’offerta vincolante con Arvedi, Del Vecchio e Cassa Depositi. Ma al

Marcello Sorgi ironico a L’aria che tira “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Conte - Zingaretti e Renzi - vince sicuramente Salvini” : Una battuta ironica quella di Marcello Sorgi a L’aria che tira andato in onda su La7 ieri sera. Marcello Sorgi già direttore di Rai1 e del gornale La Stampa ha parlato delle prossime decisive elezioni regionali in Emilia Romagna. Al programma condotto da Myrta Merlino il famoso giornalista non si è tirato indietro da formulare un pronostico: “Se in Emilia Romagna cominciano ad andare Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e ...

Governo - Zingaretti : “Logoramento continuo da Renzi? Manovra va difesa insieme. Luogo di dibattito è il Parlamento” : Prima gli attriti con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poi l’emendamento annunciato su Quota 100 e gli attacchi su plastic tax e l’aumento delle tasse sulle auto aziendali. Infine, Italia Viva di Matteo Renzi lancia l’assalto pure sul cuneo fiscale, riforma voluta dal Pd, con un emendamento in preparazione per far slittare dal 1 luglio al 1 ottobre il taglio per abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti. Una mossa ...