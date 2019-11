Predappio | per il Comune il Treno della Memoria è di parte | niente contributo agli

Il Comune di Predappio nega i fondi per visitare Auschwitz a uno studente : C'e' polemica in Romagna dopo che il Comune di Predappio, di recente passato alla guida del centrodestra, ha negato un contributo di 370 euro per consentire a un ragazzo del paese del Forlivese di partecipare al progetto 'Promemoria Auschwitz - treno della memoria'. Lo denuncia l'associazione 'Generazioni in Comune' la quale ricorda come sia "dal 2011 che i ragazzi predappiesi che frequentano le scuole superiori affrontano questo percorso ...

Predappio - il Comune rifiuta i fondi per la visita delle scuole ad Auschwitz. Il sindaco : “Niente soldi pubblici per progetti di parte” : Il Comune di Predappio, in provincia di Forlì, non finanzierà la partecipazione di studenti liceali della città al progetto Promemoria Auschwitz-Treno della Memoria. Lo fa sapere l’Associazione GenerAzioni con un comunicato, riportato da Il resto del Carlino: “Il Comune di Predappio nega un contributo alla partecipazione di ragazzi predappiesi al progetto Promemoria Auschwitz-Treno della Memoria. Così la nostra associazione copre la ...

Predappio - Comune nega fondi per viaggio ad Auschwitz : 'Treno della Memoria di parte' : "Il Treno della Memoria è di parte". Dunque, il Comune di Predappio (in provincia di Forlì, noto per aver dato i natali a Benito Mussolini) ha negato il contributo agli studenti che intendevano prendere parte al progetto di educazione alla cittadinanza denominato 'ProMemoria_Auschwitz'. La decisione del Sindaco Roberto Canali (lista civica di centrodestra sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) sta sollevando non poche polemiche. ...

