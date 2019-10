Roma-Civitavecchia | tragedia sulla A12 | trovato uomo deceduto in fondo ad un viadotto

Rfi - linea Roma-Civitavecchia : cantieri al lavoro per sostituzione ponte Tre Denari : Roma – cantieri al lavoro da mercoledì 30 ottobre a sabato 2 novembre sulla linea Roma – Civitavecchia (FL5), per sostituire il ponte Tre Denari, fra Maccarese e Ladispoli. Saranno circa 60 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnati in ognuno dei quattro giorni nelle attività di abbattimento e rifacimento del ponte Tre Denari. L’intervento rientra in un più ampio progetto che ...