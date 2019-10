F 1 | GP del Messico - Verstappen penalizzato | Ferrari in pole

Formula 1 – Verstappen penalizzato - prima fila Ferrari : la griglia di partenza del Gp del Messico : Max Verstappen fa la pole ma viene penalizzato, prima fila tutta Ferrari: la griglia di partenza del Gp del Messico Max Verstappen in pole position, anzi no. Il pilota della Red Bull chiude davanti a tutti le qualifiche del Gp del Messico ma viene penalizzato nel post gara per non aver rallentato in regime di doppia bandiera gialla dopo l’incidente occorso a Valtteri Bottas. Ne beneficia chi si è comportato ...

VIDEO Max Verstappen rischia di perdere la pole position : non frena con le bandiere gialle - l’errore nelle qualifiche del GP del Messico : Max Verstappen non ha alzato il piede quando ha visto la bandiera gialla esposta per l’incidente di Valtteri Bottas durante le qualifiche del GP del Messico. L’olandese non ha decelerato come prevede il regolamento, ha visto la segnalazione dei commissari e anche visto la Mercedes incidentata ma ha proseguito del suo passo conquistando la pole position. Il pilota della Red Bull non è stato indagato originariamente, poi ha confessato ...

VIDEO Valtteri Bottas - incidente nelle qualifiche del GP del Messico : schianto contro il muro all’ultima curva : Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro in occasione delle qualifiche del GP del Messico 2019, il finlandese stava percorrendo il suo giro veloce nel corso del Q3 ma ha commesso un grave errore all’ultima curva e si è reso protagonista di un brutto incidente al volante della sua Mercedes. Questo schianto ha fatto esporre le bandiere gialle ai commissari tanto che i piloti hanno dovuto alzare il piede nel finale dei rispetti ...

F1 - GP Messico 2019 : analisi delle qualifiche. Verstappen in pole col ‘giallo’ - Leclerc e Vettel davanti ad Hamilton - Bottas a muro! : Sono andate in archivio le qualifiche del GP del Messico, diciottesima tappa del Mondiale 2019 di F1, e Max Verstappen ha centrato la seconda pole position stagionale, bissando quanto fatto in Ungheria. Per la Red Bull si tratta della p.1 n.62. L’olandese, dunque, conferma il suo grande feeling con questo tracciato (riferendoci ai due successi nelle ultime due edizioni della corsa messicana), sfruttando il secondo e il terzo settore della ...

F1 Messico - pole per Verstappen - poi le Ferrari di Leclerc e Vettel. Quarto il campione del mondo Hamilton : Verstappen, poi Leclerc e Vettel. Questa la griglia di partenza del gran premio del Messico che però potrebbe avere un colpo di scena: l’olandese della Red Bull potrebbe essere penalizzato perché non ha rallentato alla doppia bandiera gialla, quando Bottas è andato a sbattere sul muro all’ultima curva distruggendo la sua Mercedes. In attesa di eventuali penalità, il pilota olandese ha fatto registrare il tempo di 1.14.910. Più veloce ...

Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1 : Il pilota olandese Max Verstappen partirà dalla pole position nel Gran Premio del Messico di Formula 1, in programma domenica sera all’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Nelle qualifiche di sabato Verstappen è stato il più veloce davanti alle Ferrari

F.1 - GP del Messico - Verstappen in pole davanti alle Ferrari : Max Verstappen ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Messico, diciottesima prova del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull ha preceduto le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Quarto Hamilton, a mezzo secondo dalla vetta. In aggiornamento... La classifica completa delle qualifiche del Gp del Messico

Super Max! Verstappen domina le qualifiche del Gp del Messico : 2ª pole della carriera e Leclerc mastica amaro : Max Verstappen guadagna la pole position nel Gp del Messico: il pilota Red Bull chiude davanti a Leclerc e Vettel. Il giovane ferrarista si gioca il primo posto con un errore all’ultimo giro “Vado al massimo, vado in Messico!” cantava Vasco Rossi in una sua famosa canzone che probabilmente a Max Verstappen sarà sconosciuta, ma che descrive alla perfezione l’esito delle qualifiche del Gp del Messico. Il giovane ...

F.1 - Gp del Messico : Verstappen in pole : 21.11 Grande prestazione dell'olandese Max Verstappen che scatterà in pole nel Gp del Messico. Con la Red Bull precede le due Ferrari di Leclerc e Vettel. Solo quarto tempo per il leader del Mondiale, Lewis Hamilton con la Mercedes davanti al thailandese Albon sulla Red Bull e all'altra Mercedes di Bottas Nella Q1 esce a sorpresa Grosjean, con la Haas, protagonista di un fuoripista, senza conseguenze. Fuori invece nella Q2 sia le Renault di ...

F1 - GP Messico 2019 : programma della gara - orario - tv e streaming (domenica 27 ottobre) : Con ancora negli occhi le emozioni delle qualifiche di oggi, è già tempo di pensare alla gara di domani. Alle ore 20.10 italiane, infatti, sarà di scena il Gran Premio del Messico, 18esimo appuntamento del campionato, quartultimo in ordine di tempo, che sarà la 19esima edizione della gara centroamericana. La Ferrari sarà in grado di spezzare il tabù vittoria sul tracciato Hermanos Rodriguez? L’ultimo a vincere fu Alain Prost nel 1990 e da ...

VIDEO Sebastian Vettel - problemi al sedile nella FP3 del GP del Messico : i meccanici Ferrari al lavoro : Sebastian Vettel ha riscontrato dei problemi al sedile della sua Ferrari durante le prove libere 3 del GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha effettuato un paio di giri su asfalto bagnato all’inizio della sessione ed è poi tornato ai box, i meccanici della Rossa ha lavorato a lungo sulla sua monoposto e poi il teutonico è potuto tornare in pista una volta che si è asciugata chiudendo col secondo tempo ad appena 27 ...

VIDEO Davide Valsecchi “rischia grosso” col meccanico Red Bull ai box - stava pulendo la piazzola bagnata nel GP del Messico : Le prove libere 3 del GP del Messico 2019 sono incominciate con l’asfalto bagnato in seguito alla pioggia caduta della notte sulla pista intitolata ai fratelli Hernandez. I meccanici si sono allora prodigati per cercare di asciugare le piazzole dei box e tra loro c’era anche un uomo corpulento della Red Bull. Davide Valsecchi, inviato di Sky, si è avvicinato al portacolori della scuderia austriaca e lo ha scanzonato in maniera ...