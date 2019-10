Fonte : optimaitalia

(Di sabato 5 ottobre 2019) Ci sono alcune novità importanti che oggi 5 ottobre dobbiamo prendere in esame per gli utenti che dispongono di unP30 o di un P30 Pro. Mi riferisco a quelli che hanno installato l'aggiornamento con10 in versionenelle ultime settimane, essendo sorta la necessità di dare continuità a quanto vi abbiamo riportato un paio di giorni fa sulle nostre pagine. In quel frangente, infatti, abbiamo iniziato a parlarvi degli effetti della nuovain circolazione anche qui in Italia. Qualisono stati risolti con la10 perP30? A tal proposito, un contributo molto interessante ci viene offerto daCentral, grazie al quale possiamo soffermarci su un problema specifico ancora non risolto dal produttore cinese tramite l'ultimo rilascio perP30 e P30 Pro. Mi riferisco a SafetyNet, il servizio di Google per verificare se un ...

GioPao9 : Ufficiali alcuni problemi per #HuaweiP30 e P30 Pro con la seconda beta EMUI 10: occhio a SafetyNet - OptiMagazine : Ufficiali alcuni problemi per Huawei P30 e P30 Pro con la seconda beta EMUI 10: occhio a SafetyNet… - AV_Irma : RT @paoladelusa: Tra i passeggeri del Mongolia si trovavano diversi funzionari civili e ufficiali d'ogni grado. Di questi, alcuni appartene… -