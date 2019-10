Genoa-Milan | attesi allo stadio 23 mila spettatori

Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) È iniziato il conto alla rovescia in vista di, in programma sabato sera alle 20.45 (diretta esclusiva su DAZN), una gara fondamentale per entrambe ma in modo particolare per i rossoneri che hanno iniziato il campionato con un rendimento decisamente negativo (4 sconfitte e solo 2 vittorie in sei gare). Per la formazione di … L'articolo23

Angelredblack1 : Non tiferò mai contro il #Milan, però ho la sensazione che la squadra non segua più #Giampaolo. Se vince contro il… - FI69interista : @ilsommotwinter @settecoppesette Beati loro che hanno già giocato e vinto ieri in #ChampionsLeague ... ah no ... g… - jacopodantuono : #Guidolin nei pensieri di #Preziosi se #Gattuso rifiutasse, ma #Andreazzoli spera di restare #Genoa #Milan… -