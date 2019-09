Roma | turiste giapponesi costrette a pagare 430 euro per due piatti di spaghetti

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Duedial cartoccio di pesce ed una bottiglia d’acqua sono costati una cifra spropositata a due, in visita aall’inizio di settembre. Per questo semplice pranzo di una portata, senza nemmeno una bottiglia vino ad accompagnarlo, le due donne hanno dovuto sborsare ben 429e 80 centesimi. La vicenda è avvenuta in un ristorante nei pressi di Castel Sant’Angelo in via Bacco di Santo Spirito. Le giovani però, sentendosi truffate, non sono rimaneste in silenzio: quindi, pur avendo pagato regolarmente, hanno deciso di postare sui social l’immagine dello scontrino, rilasciato lo scorso 4 settembre. Immediatamente su Facebook la foto è diventata virale, con numerose condivisioni, ed è partita una discussione con commenti amareggiati di italiani e. Una mancia di 80In particolare ha fatto scalpore la suddivisione del conto: ai due ...

