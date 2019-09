Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 26 settembre 2019) A scanso di equivoci: sono favorevole al taglio deie considero merito assoluto del M5S avere messo in agenda (e in votazione) questo provvedimento che nessun altro movimento politico italiano avrebbe avuto il coraggio di proporre.Sono favorevole perché i tempi sono cambiati e nell’Italia digitale del XXI secolo non è vero da nessun punto di vista che ci servono milleeletti, sono favorevole perché osservo da vicino lo svolgimento della vita a Montecitorio e a Palazzo Madama ed ho così modo di constatare che gli impegni reali di deputati e senatori sono decisamente limitati, sono favorevole perché credo che riducendone il numero potremmo persino riuscire a rendere più solida la categoria, rendendola meno “inflazionata”.Quindi ben venga il voto definitivo del 7 ottobre, che porterà a 400 i posti ...

HuffPostItalia : Bene la riduzione dei parlamentari, ma non si dica che è una “riforma” - LegaSubiaco : Sembra che per voi le priorità siano altre e no il bene del paese Riduzione tasse , aiuto alle imprese , sicurezza… - DanielaLantieri : @orfini Riduzione parlamentari con più poteri però, bene ad ius soli -