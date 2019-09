FIFA 20 | impostazioni controller

Fonte : imiglioridififa

(Di mercoledì 25 settembre 2019) EA Sports ha pubblicato un nuovo pitch notes che illustra come funzionano ledelin20 Vediamo insieme di cosa si tratta (traduzione automatica dall’inglese in attesa dell’articolo ufficiale in italiano) Ehi fan di, Sia che tu stia pianificando la tua classificazione a Fuoriclasse 1 o che tu abbia appena iniziato, … L'articolo20:proviene da FUT Universe.