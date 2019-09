Mostra del Cinema di Venezia | la dedica di Marinelli con la Coppa Volpi in mano | “A chi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) “Dedico questo premio a chi salva vite in mare“. Con lain, dopo essere stato nominato miglior attore delladeldi, Lucadal palco ha omaggiato chi si impegna ad aiutare i migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo. “Grazie perché evitate a noi di fare pessime figure con l’umanità e con il prossimo” ha detto, sommerso dagli applausi in platea. Poi, finita la cerimonia, la sua confessione su cosa ha pensato mentre veniva chiamato a ritirare il riconoscimento. L'articolodeldi, ladicon lain: “A chi salva vite in mare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

