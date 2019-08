Scary Stories to Tell In The Dark – Lana Del Rey nella colonna sonora

Lana del Rey nella cover di Season of the Witch nel trailer del film Scary Stories To Tell In The Dark (video) : A poche settimane dall'uscita del suo album di inediti, Lana Del Rey tiene alta l'attenzione del pubblico con una nuova canzone, la cover di Season of the Witch. La popstar ha inciso questa traccia originariamente cantata dal cantautore britannico Donovan e uscita nel lontano 1966, per una nuova incursione sul grande schermo. Il brano, infatti, farà parte della colonna sonora del film horror Scary Stories To Tell In The Dark, prodotto ...