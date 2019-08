Al Bano fa una confessione spiazzante | “Non posso continuare così”

Asia Argento - spunta una foto impensabile : Al Bano Carrisi che dice? : Asia Argento è comparsa nuovamente sui social. L'attrice infatti, qualche tempo fa, aveva disattivato tutti i suoi account dopo esser stata insultata pesantemente su Instagram. L'ex di Morgan aveva posato per la copertina di Dust con suo padre, il celebre regista Dario Argento. Una fotografia dalle

Rai - Lorella Cuccarini fa subito il botto : con Al Bano Carrisi... tsunami ultra-sovranista : Lorella Cuccarini debutterà venerdì 2 agosto con il Grand Tour di Linea Verde. La conduttrice fa così il suo ritorno in Rai, accompagnata da Giuseppe Calabrese e dal giornalista e scrittore Angelo Mellone. Nel primo appuntamento il Grand Tour attraverserà la Puglia e vedrà ospiti, tra i tanti person

Yari Carrisi e Asia Argento/ Figlio di Al Bano e Romina immortala attrice in una foto : Yari Carrisi e Asia Argento: il Figlio di Al Bano e Romina Power immortala attrice in una foto. Gli haters restano in silenzio dopo i recenti attacchi...

Lino Banfi : 'Mi hanno proposto una fiction con AlBano' : Lino Banfi è stato intervistato dal quotidiano Libero, con cui ha avuto modo di porre l'accento sui prossimi progetti lavorativi. L'attore pugliese ha spiegato di essere fortunato in quanto non fa la vita del pensionato e si dedica a diversi impegni, tra cui spicca l'Orecchietteria Banfi, ristorante pugliese nel quartiere Prati a Roma. L'attore si è detto contento per quest'idea, che gli sta regalando molte soddisfazioni, e ha confermato un suo ...

Al Bano e Lino Banfi insieme per una nuova fiction : ‘Una coppia nazionalpopolare anomala’ : Un duo di pugliesi alla conquista della televisione italiana: Lino Banfi e Al Bano Carrisi sono pronti a recitare insieme in una nuova fiction in cui la strana coppia unirebbe le forze all’interno di una storia ancora misteriosa che non si sa nemmeno se verrà trasmessa dalla Rai o da Mediaset, come ha precisato lo stesso Banfi. Per ora si sa solo che le riprese dovrebbero cominciare il prossimo autunno e che il prodotto potrebbe ...

Loredana Lecciso parla del suo rapporto con Al Bano : "Tra noi una simbiosi mentale" - : Serena Granato Loredana Lecciso rilascia alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Al Bano Carrisi e non solo In una recente intervista rilasciata a Il Corriere della sera, Al Bano Carrisi aveva amorevolmente rimbrottato il figlio avuto da Loredana Lecciso, AlBano junior, che intenderebbe lavorare per le tenute di famiglia, subito dopo la maturità. Nel corso della sua ultima intervista, Al Bano ha dal suo canto invitato il figlio a ...

Loredana Lecciso : "Con Al Bano oggi siamo una bella realtà. Romina? Non ho mai litigato con lei" : Nella lunga intervista concessa a il Fatto Quotidiano, Loredana Lecciso si confessa su molteplici fronti che hanno caratterizzato e cambiato la sua vita. Trasversalmente si passa dalla famiglia all'infanzia, gli ostacoli che l'hanno messa in difficoltà, il lavoro ma soprattutto l'amore.Spesso sulla bocca di tanti per la sua notorietà venuta fuori soprattutto a cavallo tra il 2004 e il 2005 fra sgambettate e fatti di gossip non ha mai ...

Al Bano e Lino Banfi insieme per una nuova fiction : ‘Una coppia nazionalpopolare anomala’ : Un duo di pugliesi alla conquista della televisione italiana: Lino Banfi e Al Bano Carrisi sono pronti a recitare insieme in una nuova fiction in cui la strana coppia unirebbe le forze all’interno di una storia ancora misteriosa che non si sa nemmeno se verrà trasmessa dalla Rai o da Mediaset, come ha precisato lo stesso Banfi. Per ora si sa solo che le riprese dovrebbero cominciare il prossimo autunno e che il prodotto potrebbe ...

Una strana convivenza in un piccolo borgo. E due donne che soffocano un uomo. Omicidio degno di MontalBano : Un piccolo borgo, Vittorio Veneto in provincia di Treviso, due donne, un uomo ucciso a colpi di bastone e soffocato con un cuscino. Una convivenza anomala, da parte di tre persone, tutte disoccupate, che si erano conosciute tramite Facebook. Una storia che sembra la sceneggiatura di un episodio del commissario Montalbano. Le due donne, Patrizia Armellin di 52 anni vittoriese e l’amica Angelica Cormaci di 24 anni originaria ...

RuBano una cagnolina da un'auto : "Uccisa e gettata in un sacchetto". La triste fine di Tiffany : I padroni non riscono a darsi pace: "Perché tanta ferocia?". Il chihuahua di cinque anni era stato rubato da un'auto...

Andrea Camilleri oltre MontalBano : una vita fra letteratura - teatro e televisione : oltre a decine e decine di romanzi di argomento storico, biografico, filosofico ed artistico, Andrea Camilleri ha trascorso una vita sui palcoscenici teatrali d'Italia e dietro il piccolo schermo, lavorando per la RAI. Il suo successo con il commissario Montalbano non lo ha mai distratto dagli altri personaggi e le altre memorabili ambientazioni che ci ha regalato, e non solo sulla pagina scritta: Camilleri ha trascorso una vita fra teatro e ...

Addio ad Andrea Camilleri - una vita tra libri - MontalBano e sigarette : Andrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriAndrea CamilleriÈ morto a 93 anni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stato ricoverato per un arresto cardiaco, lo scrittore Andrea Camilleri, più di 100 libri pubblicati, oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo, tradotte in trentasette Paesi, incluso il Giappone. LEGGI ANCHEAndrea Camilleri ...

Quattro bambini ruBano una jeep e guidano per 900 km in giro per l'Australia : Quattro bambini australiani, di età compresa tra i 10 e i 14 anni, hanno rubato una jeep - appartenente alla famiglia di uno di loro - e hanno guidato per 900 km, scrive la BBC.I Quattro sono partiti da Gracemere, cittadina del Queensland, nella parte nord-ovest del paese, e sono stati trovati dalla polizia a Grafton, nel New South Wales, regione del sud-ovest. Il gruppetto, dopo aver rubato della benzina, è stato avvistato ...

Romina Power 'stonata come una campana'/ Attacco degli haters dopo la replica con Al Bano su Rai1 : Romina Power stonata? Forse la voce non è il suo forte, ma di certo spicca quanto a stile e personalità. È Al Bano la vera voce del duo, e lo è sempre stato.