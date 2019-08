Governo | Fico | normali le divisioni tra M5s e Lega

Il Governo del Kazakhstan sta intercettando tutto il traffico internet criptato : Dal 17 luglio il governo del Kazakhstan ha iniziato a intercettare tutto il traffico internet https (hypertext transfer protocol over secure socket layer) all’interno dei suoi confini. Il governo di Nur-sultan (già Astana) ha incaricato i provider dei servizi internet locali di obbligare i rispettivi utenti a installare un certificato governativo su tutti i dispositivi che hanno accesso alla rete e su ogni browser utilizzato. Il ...

**Caso Regeni : Fico - ‘istituzioni unite per verità e giustizia - Governo c’è’** : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Sono soddisfatto dell’incontro, abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte, quindi la cosa che mi sento di affermare nuovamente è l’attenzione di tutte le istituzioni sul caso” Regeni, “un caso che non viene tralasciato e che unisce tutte le istituzioni, perché Giulio deve unire tutti gli attori politici e le istituzioni ed è quello che oggi è avvenuto: per ...

Russia - Roberto Fico getta la maschera alla Camera : "Sto col Pd - Salvini in aula". Governo M5s-compagni? : Giù la maschera. Da che è esplosa la vicenda dei presunti fondi alla Lega dalla Russia, il caso che vede al centro Gianluca Savoini, è tornata strettamente d'attualità la teoria secondo la quale M5s e Pd potrebbero provare una manovra di palazzo per ribaltare la maggioranza e andare al Governo insie

Camera - Fico scrive a Conte : “Troppi decreti alterano rapporto tra Governo e Parlamento - alimentando le tensioni” : “Garantire condizioni più equilibrate nell’esercizio della potestà legislativa fra governo e Parlamento” è l’obiettivo che conclude la lettera sull'”ingolfamento” dei decreti legge inviata dal presidente della Camera Roberto Fico al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Mi riferisco – scrive Fico – agli effetti che l’adozione dei decreti dispiega sulla programmazione e sull’ordinato svolgimento ...

Le foto delle proteste che stanno mettendo in difficoltà il Governo di Hong Kong : Da giorni migliaia di persone chiedono il ritiro di una norma che può rafforzare il controllo cinese sul dissenso politico, e qualcosa hanno già ottenuto