Palermo | mafia nigeriana | in città cellula operativa dei ' Vikings' 2

Palermo : mafia nigeriana - in città cellula operativa dei 'Vikings' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - I Vikings, un sodalizio criminale nato in Nigeria e poi diffusosi in diversi Stati europei ed extraeuropei, aveva una cellula operativa anche a Palermo, incardinata nel quartiere di Ballarò. E' quanto emerge dall'operazione della Squadra mobile di Palermo, denominata '

Palermo : arresti mafia nigeriana - Assoimpresa 'grati alla polizia' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "L'operazione che ha portato a smantellare un gruppo criminale della così detta 'mafia nigeriana' nel cuore del centro storico di Palermo, a Ballarò, è il segnale di un'attenzione forte da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine verso il capoluogo siciliano pe

Mafia : processo trattativa - pg Palermo chiede riapertura dibattimento : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - La Procura generale ha chiesto la riapertura del dibattimento nel processo d'appello per la trattativa tra Stato e Mafia. In particolare, i rappresentanti dell'accusa chiedono la riapertura del processo su tre punti relativi al periodo in cui era al governo Silvio Berl

Mafia : processo trattativa - pg Palermo chiede riapertura dibattimento : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – La Procura generale ha chiesto la riapertura del dibattimento nel processo d’appello per la trattativa tra Stato e Mafia. In particolare, i rappresentanti dell’accusa chiedono la riapertura del processo su tre punti relativi al periodo in cui era al governo Silvio Berlusconi.I Pg Sergio Barbiera e Giuseppe Fici chiedono di approfondire il tema del disegno di legge presentato dall’ex ...

Mafia nigeriana - a Palermo operazione della Polizia : sgominata cosca incardinata in zona Ballarò : Una cosca criminale nigeriana, ramificata a livello nazionale e incardinata nel quartiere Ballarò a Palermo. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale AntiMafia, ha eseguito questa mattina numerosi arresti a carico di cittadini nigeriani nel capoluogo siciliano. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, culminate nei provvedimenti restrittivi, in aggiunta agli esiti delle operazioni ‘Black ...

Palermo : arresti mafia nigeriana - scoperte case di prostituzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Le indagini che all'alba di oggi hanno portato al fermo di dieci persone, ritenute vicine alla mafia nigeriane, hanno accertato, anche la presenza "di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, definite “connection house”, e registrato numerosi episo

Mafia nigeriana - a Palermo vasta operazione della Polizia : sgominata cosca incardinata in zona Ballarò : Una cosca criminale nigeriana, ramificata a livello nazionale e incardinata nel quartiere Ballarò a Palermo. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura Distrettuale AntiMafia, ha eseguito questa mattina numerosi arresti a carico di cittadini nigeriani nel capoluogo siciliano. Le indagini, condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Palermo, culminate nei provvedimenti restrittivi, in aggiunta agli esiti delle operazioni ‘Black ...

Palermo : arresti mafia nigeriana - scoperte case di prostituzione : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Le indagini che all’alba di oggi hanno portato al fermo di dieci persone, ritenute vicine alla mafia nigeriane, hanno accertato, anche la presenza “di numerose case di prostituzione nel centro storico di Palermo, definite ‘connection house”, e registrato numerosi episodi di spaccio di stupefacenti”. L'articolo Palermo: arresti mafia nigeriana, scoperte case di ...

Mafia : Palermo - Orlando e Giambrone ricordano Basile : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - A vent’anni esatti dall'uccisione del funzionario regionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Filippo Basile, il Sindaco Leoluca Orlando ed il vice Sindaco, Fabio Giambrone - che stamani, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, ha partecipato al

Mafia : Palermo - Orlando e Giambrone ricordano Basile : Palermo, 5 lug. (AdnKronos) – A vent’anni esatti dall’uccisione del funzionario regionale dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Filippo Basile, il Sindaco Leoluca Orlando ed il vice Sindaco, Fabio Giambrone – che stamani, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, ha partecipato alla cerimonia commemorativa – ne hanno ricordato la figura, ‘modello esemplare per quanti vivono ...

Colpo alla mafia a Palermo - le intercettazioni : Una rapina a una sala slot che non andava toccata, gli autori del Colpo obblligati a restituire il bottino dopo una sorta di processo sommario da parte di Cosa Nostra. E' emerso dall'operazione della polizia di Palermo contro il mandamento mafioso del Brancaccio, e in particolare della famiglia di Corso dei Mille. Numerosi gli arresti. Nel video diffuso dagli investigatori, la conversazione intercettata a proposito del Colpo e dei soldi da ...

Mafia : appello questore Palermo - 'Non bastano arresti - Stato dia risposte ai cittadini' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Un appello a "fare un po' di più". A lanciarlo è il questore di Palermo, Renato Cortese, in occasione della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del blitz antiMafia che ha smantellato la famiglia di Corso dei Mille. "Noi e le altre forze di polizia - ha

Mafia a Palermo - in mano ai clan anche le case di riposo : blitz a Brancaccio - 25 arresti : Nel mirino della Direzione Distrettuale AntiMafia e degli uomini della Squadra Mobile palermitana il mandamento mafioso di Brancaccio. Nel corso dell'operazione sequestrati anche beni ritenuti nelle disponibilità dell'organizzazione criminale per un valore approssimativo di circa un milione di euro.Continua a leggere

Mafia - arresti e maxi sequestro di beni a Palermo : Controllo delle slot machine e delle case di risposo, traffico di droga, contrabbando di sigarette. Numerosi arresti eseguiti dalla polizia di Stato di Palermo. Sequestrati beni per un milione di euro. Le indagini hanno fatto luce su una delle articolazioni territoriali "chiave" nell'economia della Mafia palermitana: il mandamento mafioso di Brancaccio e, in particolare, la famiglia di corso dei Mille. Il gruppo criminale, secondo gli ...