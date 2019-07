Nel Cara di Mineo chiuso rimangono 117 cani - appello di Salvini : "Adottateli" : Il ministro dell'Interno raccoglie la richiesta di aiuto del sindaco Giuseppe Mistretta. Entro il 31 agosto, giorno in cui la struttura dovrà essere lasciata libera, i cani dovranno uscire da lì. E se non si troveranno persone disponibili a prenderli in cura, finiranno in un...

Nubifragio su Pescara : macchine sommerse Nel parcheggio dell'ospedale (VIDEO) : Un violentissimo Nubifragio accompagnato da una grandinata di grosse dimensioni ha colpito nel primo pomeriggio Pescara e dintorni, come vi abbiamo mostrato in precedenti articoli. I danni sono...

Maltempo : auto ‘inabissate’ Nel parcheggio dell’ospedale di Pescara : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – automobili ‘inabissate’, letteralmente sepolte dall’acqua, nell’ospedale cittadino di Pescara dopo la violenta gradinata che ha colpito la cittadina abruzzese, grandinata alla quale è seguito un terribile nubifragio. Le auto nel parcheggio sotterraneo della palazzina di 5 piani che ospita le macchine dei dipendenti -come visibile dal video sul sito dell’Adnkronos- sono sommerse, ...

Tromba d'aria Nelle Marche/ Video - violenta grandinata a Pescara : chicchi enormi : Tromba d'aria nelle Marche, Video: spiagge devastante dal vento, scenario apocalittico. Fortunatamente non si sono verificati feriti

Cara Delevingne e Ashley Benson si sposano? Avvistate con due aNelli coordinati sospetti : Stanno insieme da un anno The post Cara Delevingne e Ashley Benson si sposano? Avvistate con due anelli coordinati sospetti appeared first on News Mtv Italia.

Carabinieri - l’ex comandante Del Sette rinviato a giudizio per abuso d’ufficio : “Trasferì colonNello per volere del Cocer” : L’ex comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette e l’ex comandante regionale della Sardegna Antonio Bacile sono stati rinviati a giudizio dal gup di Roma per abuso d’ufficio. Entrambi sono accusati di avere adottato “illegittimi provvedimenti di demansionamento e trasferimento ad altri uffici” di un colonnello, di un luogotenente e di un tenente dei Carabinieri. Con lui è finito a giudizio anche Gianni ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : l’Iran vince un nuovo oro - questa volta Nel Mixed Team di carabina : Nel Tiro a segno, questa si sta sempre più trasformando nell’Universiade dell’Iran. Il paese asiatico infatti dopo aver già vinto tre medaglie, 1 oro, 1 argento e 1 bronzo, si è aggiudicato nuovamente l’alloro più ambito nel concorso di Mixed Team di carabina dalla distanza dei 10m. Il duo costituito da Najmeh Khedmati e Mahyar Sedaghat ha infatti battuto nel gold medal match il Team sudcoreano formato da Jiwoo Seo e Nam, per ...

Tiro a segno - Universiadi Napoli 2019 : Lorenzo Bacci finisce al quinto posto Nella carabina 10m. Oro allo slovacco Jany : Con pieno merito, ma anche a sorpresa. Risuona l’inno slovacco alle Universiadi 2019 di Napoli per merito di Patrik Jany che nella gara di carabina 10m uomini – del programma di Tiro a segno, all’interno della kermesse partenopea – si è messo al collo la medaglia d’oro battendo tutta la concorrenza. Il tiratore del 1997, alla sua prima affermazione di rilievo sulla scena internazionale, è riuscito a totalizzare ...

Lo skipper italiano Rocco Acocella è scomparso Nel mar dei Caraibi : Un giovane skipper salernitano, Rocco Acocella è scomparso nel mar dei Caraibi mentre effettuava una traversata in solitaria sulla sua imbarcazione. Il 32enne è salpato con un trimarano da Saint Martin, nelle Antille francesi, il 17 giugno. Doveva arrivare tra il 28 e il 29 giugno nel porto colombiano di Barranquilla. Da lì doveva raggiungere l’Ecuador e fare da guida a un gruppo di giovani turisti per conto di un tour ...